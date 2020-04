Как делать качественное видео (подробный видеокурс)

Уроки Супер Видео

Выбор видеозаписывающего оборудования, которое лучше всего Вам подойдет.



Рассмотрим вопросы настройки видеокамеры для съемки видео: смена объектива, установка аккумулятора и настройка режима съемки.



Узнаем, для чего же необходимо освещение и как им управлять при видеосъемке.



Ознакомимся с информацией, как получить качественный звук в видео.



Рассмотрим основы композиции и построения кадра.



Изучаем правила видеосъемки для хорошего монтажа.



Учимся работать в видеоредакторе Premiere Pro.

В этом видео рассмотрим работу с эффектами и основы постобработки в программе After Effects.



Рассмотрим работу над звуком в программе Adobe Audition.



Основы съемки на зеленом фоне.







ВЫБОР КАМЕРЫ И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ДЛЯ ВИДЕОСЪЁМКИ

УРОК 1. Что выбрать: видеокамеру или фотоаппарат?

УРОК 2. Краткая история появления DSLR-камер

УРОК 3. Выбираем камеру

УРОК 4. Подбираем объективы

УРОК 5. Выбираем подходящую карту памяти

УРОК 6. Варианты питания для камеры

УРОК 7. Выбор штатива



ОСНОВЫ ВИДЕОСЪЁМКИ. ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

УРОК 1. Первые шаги при работе с камерой

УРОК 2. Настройки камеры. Стили изображения

УРОК 3. Настройки меню камеры

УРОК 4. Экспозиция. Диафрагма

УРОК 5. Выдержка. ISO

УРОК 6. Карта серого. Баланс белого

УРОК 7. Фокусировка

УРОК 8. Приложение Canon EOS Utility

УРОК 9. Съёмка с двух камер



ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСЪЁМКИ

УРОК 1. Что такое свет и для чего он нужен

УРОК 2. Виды освещения. Естественное и искусственное освещение

УРОК 3. Мягкий и жесткий свет

УРОК 4. Основные типы источников света: галогенные, люминесцентные, LED

УРОК 5. Выбор и покупка света для вашей домашней студии

УРОК 6. Знакомство с 3 точечной схемой освещения

УРОК 7. Рисующий свет. Создаем основной световой эффект

УРОК 8. Заполняющий свет. Снижаем контраст и делаем тени более прозрачными

УРОК 9. Контровой свет и кикер. Создаем ореол света вокруг актера

УРОК 10. Освещение фона. Делаем фон более интересным и красивым

УРОК 11. Световые эффекты, которые украсят ваш кадр



ЗАПИСЬ ЗВУКА. ВЫБОР ХОРОШЕГО МИКРОФОНА

УРОК 1. Основы звука

УРОК 2. Два основных типа микрофонов

УРОК 3. Виды микрофонов. Аксессуары

УРОК 4. Интерфейс подключения

УРОК 5. Техники использования петличных микрофонов

УРОК 6. Советы по записи



ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ПОСТРОЕНИЯ КАДРА

УРОК 1. Как правильно расположить человека в кадре

УРОК 2. Правильное положение и наклон камеры

УРОК 3. Создание иллюзии глубины пространства

УРОК 4. Как дополнительно выделить человека в кадре

УРОК 5. Правила создания красивого кадра

УРОК 6. Несколько полезных советов по построению кадра



ПРАВИЛА ВИДЕОСЪЁМКИ ДЛЯ ХОРОШЕГО МОНТАЖА

УРОК 1. Основы монтажа

УРОК 2. Монтаж по крупности

УРОК 3. Монтаж по смещению осей съёмки или правило 30 градусов

УРОК 4. Монтаж по смещению центра внимания

УРОК 5. Монтаж по цвету

УРОК 6. Перебивка, или b-roll

УРОК 7. Монтажные переходы

УРОК 8. Заключение и несколько советов от профессионалов



ВИДЕОМОНТАЖ В PREMIERE PRO

УРОК 1. Интерфейс программы и организация проекта

УРОК 2. Инструменты монтажа

УРОК 3. Эффекты и переходы

УРОК 4. Использование Adobe Dynamic Link

УРОК 5. Синхронизация звука

УРОК 6. Экспорт видео



ПОСТОБРАБОТКА И ВИДЕОЭФФЕКТЫ В AFTER EFFECTS

УРОК 1. Знакомство с After Effects

УРОК 2. Интерфейс программы

УРОК 3. Работа с текстом, анимация, пресеты

УРОК 4. Создание шейповой плашки

УРОК 5. Работа с изображениями

УРОК 6. Цветокоррекция на панели Lumetri Color

УРОК 7. Работа с масками. Виньетирование

УРОК 8. Работа со временем

УРОК 9. Вывод готового видео

УРОК 10. Заключение



ОБРАБОТКА ГОЛОСА И ЗВУКА В ADOBE AUDITION

УРОК 1. Знакомство с программой. Основы цифрового звука

УРОК 2. Реставрация звука. Удаление шума

УРОК 3. Работа с эквалайзером

УРОК 4. Компрессия

УРОК 5. Микширование. Применение эффектов



ВИДЕОСЪЁМКА НА ЗЕЛЕНОМ/СИНЕМ ФОНЕ. ОСНОВЫ КЕИНГА

УРОК 1. Введение. Что такое кеинг и хромакей?

УРОК 2. Выбор необходимого оборудования. Зеленый или синий фон?

УРОК 3. Подготовка студии и правильное освещение фона

УРОК 4. Настройка камеры для съёмки на цветном фоне

УРОК 5. Советы от профессионалов для качественного кеинга

УРОК 6. Удаление цветного фона при помощи программы After Effects и плагина Keylight

УРОК 7. Удаление цветного фона при помощи программы After Effects и плагина Primatte Keyer



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ВИДЕОСЪЁМКИ

УРОК 1. Видеосъёмка на черном фоне

УРОК 2. Видеосъёмка на белом фоне.

УРОК 3. Презентация в стиле Apple

УРОК 4. Домашняя студия за компьютерным столом

УРОК 5. Советы по видеосъёмке на улице



Бонусы

ВИДЕОСЪЁМКА НА СМАРТФОН

ВИДЕОГРАФИКА И ЗАСТАВКИ ДЛЯ ВАШИХ ВИДЕОРОЛИКОВ





Скачать курс "Супер Видео"



Торрент



Наиболее популярным и востребованным контентом на сегодня является видеозапись. Но наличие дорогой камеры не делает Вас профессионалом. Для того, чтобы получить достойное качество необходимо обладать специальными знаниями и навыками. Представленные курсы видеосъемки и монтажа научат каждого создавать видеоролики достойного уровня, которые смогут конкурировать с уже имеющимися материалами в сети Интернет. Это не только сделает Вас популярным, но и позволит монетизировать создаваемые видеоматериалы.О том, какое оборудование необходимо приобрести для начала работы, как заинтересовать зрителя, какое потребуется программное обеспечение, и как со всем этим обращаться, Вам расскажут опытные специалисты, создавшие этот видеокурс.Структурированный сборник видеоуроков, который создавался с целью обучить любителей видеосъемки, превратив их в настоящих профессионалов. В курсе подробно расскажут, как снять качественное видео, научат пользоваться дополнительным оборудованием и видеоредакторами для обработки отснятых материалов, накладывать и создавать многочисленные эффекты. Полный курс лекций имеет размер ~ 7 Гб.