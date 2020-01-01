УГОЛОК ЦИФРОВОГО ТВОРЧЕСТВА ПРОГРАММЫ ВИДЕОУРОКИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Главная »Видеоуроки »Как делать качественное видео (подробный видеокурс)

Как делать качественное видео (подробный видеокурс)

Наиболее популярным и востребованным контентом на сегодня является видеозапись. Но наличие дорогой камеры не делает Вас профессионалом. Для того, чтобы получить достойное качество необходимо обладать специальными знаниями и навыками. Представленные курсы видеосъемки и монтажа научат каждого создавать видеоролики достойного уровня, которые смогут конкурировать с уже имеющимися материалами в сети Интернет. Это не только сделает Вас популярным, но и позволит монетизировать создаваемые видеоматериалы.

О том, какое оборудование необходимо приобрести для начала работы, как заинтересовать зрителя, какое потребуется программное обеспечение, и как со всем этим обращаться, Вам расскажут опытные специалисты, создавшие этот видеокурс.

Уроки Супер Видео


Структурированный сборник видеоуроков, который создавался с целью обучить любителей видеосъемки, превратив их в настоящих профессионалов. В курсе подробно расскажут, как снять качественное видео, научат пользоваться дополнительным оборудованием и видеоредакторами для обработки отснятых материалов, накладывать и создавать многочисленные эффекты. Полный курс лекций имеет размер ~ 7 Гб.

Предлагаем ознакомиться с форматом видеокурса, просмотрев первые 10 роликов. Загрузить сборник видеоуроков можно в конце новости.

{banner_lesson}

 Урок 1 – Что выбрать: фотоаппарат или видеокамеру?

 Урок 2 – Первые шаги в работе с видеокамерой

 Урок 3 – Свет: что это такое и для чего нужен

 Урок 4 – Основы звука

 Урок 5 – Расположение человека в кадре

 Урок 6 – Основы видеомонтажа

 Урок 7 – Premiere Pro: интерфейс и создание проекта

 Урок 8 – Знакомство с After Effects

 Урок 9 – Знакомство с Adobe Audition

 Урок 10 – Кеинг и хромакей


 Содержание курса


шаблоны для dle 11.2


полезность уроков
Похожие материалы Больше статей Полезные программы Больше программ

Adobe After Effects CC Монтаж видео, Видеоредакторы

Adobe Audition Создание музыки, Аудиоредакторы, Запись аудио

JahShaka Монтаж видео, Видеоредакторы

Adobe Premier PRO 2015 Монтаж видео, Видеоредакторы, Слайд-шоу